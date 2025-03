Choroba niewidziana w Polsce od 20 lat. Drugi przypadek błonicy?

W ubiegłym tygodniu lekarze we Wrocławiu potwierdzili zachorowanie sześcioletniego chłopca na błonicę , chorobę zakaźną gardła i krtani, która dzięki szczepieniom została populacyjnie wyeliminowana.

Jak potwierdził we wtorek na konferencji prasowej szef GIS Paweł Grzesiowski, w szpitalu jest też dorosły z podejrzeniem błonicy .

- Wystąpienie zakażenia u sześcioletniego dziecka zaowocowało drugim przypadkiem, o którym dowiedzieliśmy się w poniedziałek. Jest to na etapie podejrzenia błonicy, bo to osoba, która miała bezpośredni kontakt z chorym dzieckiem. To osoba dorosła, która również znajduje się w tej chwili pod obserwacją w jednym z wrocławskich szpitali - przekazał Grzesiowski.