Do tych lekarzy nie trzeba będzie już skierowania

Ministerstwo Zdrowia, jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", przygotowało projekt nowelizacji ustawy, który ma na celu zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Obecnie pacjenci muszą uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego, co wydłuża czas oczekiwania na wizytę. Nowe przepisy mają to zmienić, umożliwiając bezpośredni dostęp do niektórych specjalistów.