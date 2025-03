"Pani mało rozumie". Mentzen starł się z dziennikarką

We wtorek Sławomir Mentzen spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim . Po rozmowach m.in. o kwestii bezpieczeństwa Polski kandydat na najwyższy urząd w Polsce wyszedł do dziennikarzy.

W trakcie konferencji prasowej dziennikarka Telewizji Polskiej zapytała kandydata Konfederacji, czy w dalszym ciągu nie chce on Unii Europejskiej. Nawiązywała w ten sposób do niechlubnej " piątki Konfederacji" , o której Mentzen mówił przed laty, czyli twardym "nie" dla Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej.

- Nie do końca rozumiem pani pytanie - odpowiedział Mentzen. Chwilę potem stwierdził, że "był na rozmowach o bardzo poważnych sprawach" i bardzo mu przykro, że dziennikarka "nie jest w stanie zrozumieć powagi tematów", o których rozmawiali z prezydentem.

Dziennikarka nie dawała jednak za wygraną, dopytując Mentzena, czy wraz z ogłoszeniem startu w wyborach zmieniło się jego podejście do Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i UE. A także, jak ma zamiar sfinansować armię po zniesieniu podatków, o czym mówił przed laty.

- Proszę, żeby pan się wypowiedział, Czy to było głupie? - zapytała redaktor. - Czyli głupio pan mówił 2019 roku. Dobrze, rozumiem - skomentowała dziennikarka, wytykając Mentzenowi jego własne szumne zapowiedzi likwidacji podatków sprzed lat.

- Pani mało rozumie. To jest główny problem - rzucił opryskliwie kandydat Konfederacji. - Od paru lat jeszcze pani nie zrozumiała, co ja wtedy mówiłem. Ale życzę pani powodzenia. Może za pięć albo za dziesięć lat, kiedy porozmawiamy, wreszcie pani zrozumie - powiedział do dziennikarki, dodając, że "rzeczywistość jest w tym momencie" i czym prędzej zakończył konferencję.