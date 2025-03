Protokół z przesłuchania Skrzypek. Prokuratura opublikowała dokument

W dokumencie czytamy, że przesłuchujący stwierdza, iż świadek Barbara Skrzypek stawiła się na przesłuchanie z pełnomocnikiem adw. Krzysztofem Gotkowiczem, który w jej imieniu wnosi o dopuszczenie go do udziału w czynności przesłuchania świadka. Zdaniem pełnomocnika, uczestnictwo pełnomocnika w przesłuchaniu jest uzasadnione interesem świadka, szeroko interpretowanym, gdyż świadek była członkiem Rady Nadzorczej spółki Srebrna w okresie od 2005 do kwietnia 2020 r., co może świadczyć o konieczności obrony jej praw w postępowaniu karnym. Zwrócił uwagę także, na względy osobistych świadka, gdyż świadek Barbara Skrzypek ma duże problemy z czytaniem (nosi okulary), jest zdenerwowana, gdyż pierwszy raz występuje w charakterze świadka w tej sprawie. Jest zdenerwowana, na co wpływa również fakt obecności dwóch pełnomocników pokrzywdzonego.