"Trzeba było się zgodzić". Wrzosek popełnia błąd?

Przesłuchanie Barbary Skrzypek, byłej szefowej biura Jarosława Kaczyńskiego, odbyło się bez udziału jej pełnomocnika, co wywołało kontrowersje. Prokurator Ewa Wrzosek tłumaczyła, że nie było potrzeby dopuszczenia pełnomocnika, ponieważ interes świadka nie wymagał takiej ochrony. "Prokuratura zapewnia, że przesłuchanie odbywało się w bardzo kulturalnej atmosferze" - podkreślono w komunikacie.

Decyzja o niedopuszczeniu pełnomocnika Barbary Skrzypek do przesłuchania jest krytykowana przez niektórych prawników. Były prokurator generalny Andrzej Seremet wskazuje, że prokurator powinna była wydać postanowienie, które mogłoby być zaskarżone. Prokurator jest zobowiązany do obiektywizmu - podkreśla Seremet w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

- Abstrahując od okoliczności wskazania referenta, co samo w sobie dostarczyło paliwa politycznego opozycji, źle się stało, że nie dopuszczono pełnomocnika świadka do jego przesłuchania. Jeśli prawdą jest, że uczestniczyło w nim dwóch pełnomocników pokrzywdzonego i jeśli świadek powoływała się na stan zdrowia i był on udokumentowany, trzeba było się zgodzić, bo właśnie tu pojawiał się interes świadka, o którym mowa w art. 87 kodeksu postępowania karnego - wskazuje.