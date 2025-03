Znad Włoch suną w kierunku Polski. Najnowsza prognoza pogody

W poniedziałek w wielu miejscach w Polsce będzie padał przelotny śnieg. Noc z poniedziałku na wtorek i wtorkowy poranek były wyjątkowo mroźne. Jak informuje IMGW, na stacji synoptycznej Zakopane odnotowano -12,2 st. C, na stacji telemetrycznej Poronin -16,7, a na stacji Kasprowy Wierch -17,1 st. C. Najcieplej jest na północy, na stacji Ustka 3,6 st. C.