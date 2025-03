Kolejne zmiany w rządzie? Posłanka Razem o "uprawianiu hipokryzji"

- Dla rządu niewygodne jest to, że przypominam im regularnie, iż sami w poprzedniej kadencji krytykowali Prawo i Sprawiedliwość za zbyt niskie nakłady na ochronę zdrowia, a teraz sami chcą obniżać składkę zdrowotną, co odbije się na życiu i zdrowiu ludzi - powiedziała Zawisza w rozmowie z PAP.

Nowelizacja ustawy wprowadza dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Według resortu finansów, na reformie zyska ok. 2 mln 450 tys. przedsiębiorców, ale wpływy ze składki zdrowotnej mają się zmniejszyć o 5 mld 854 mln zł w 2026 r. Zawisza ostrzega, że zmiany mogą skłaniać ludzi do samozatrudnienia, co może być złudne, gdyż dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej może się pogorszyć.