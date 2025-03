Seryjny gwałciciel kończy wyrok. Sąd podjął decyzję

Sąd zajął się sprawą na wniosek dyrektora zakładu karnego w okręgu bydgoskim, w którym skazany odbywa kończącą się we wrześniu karę. W trakcie postępowania sąd zapoznał się z opiniami biegłych specjalistów.

Rzeczniczka sądu Karolina Halagiera poinformowała, że sąd wydał postanowienie, w którym uznał Andrzeja Ś. za osobę stwarzającą zagrożenie - w rozumieniu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób i orzekł umieszczeniu go w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

"Bestie" trafią do nowego ośrodka? Pierwsze transporty więźniów już wkrótce

"Bestie" trafią do nowego ośrodka? Pierwsze transporty więźniów już wkrótce

Orzeczenie sądu nie jest prawomocne, co oznacza, że Andrzej Ś. może się od niego odwołać. Ma na to 14 dni od momentu otrzymania pisemnego uzasadnienia.

Nie żyje Mariusz Trynkiewicz. "Podjęto decyzję o transporcie do szpitala"

Nie żyje Mariusz Trynkiewicz. "Podjęto decyzję o transporcie do szpitala"

Andrzej Ś. jako 34-latek został zatrzymany i aresztowany w 2010 r. we Wrocławiu. Sąd we Wrocławiu skazał go za prawie 20 przestępstw zgwałcenia i usiłowania zgwałcenia na 15 lat pozbawienia wolności. Przestępca prowadził pamiętnik, w którym opisał 96 przypadków ataków na kobiety w latach 1995-2010, ale nie wszystkie czyny zostały mu udowodnione w sądzie.