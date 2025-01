Nie żyje Mariusz Trynkiewicz. "Podjęto decyzję o transporcie do szpitala"

Z naszych ustaleń wynika, że "Szatan z Piotrkowa" w ostatnim czasie odbywał karę w Zakładzie Karnym w Sztumie na Pomorzu. To więzienie, w którym przebywało bądź jeszcze przebywa kilkunastu przestępców na tle seksualnym. Jest tam oddział terapeutyczny, w którym leczono Trynkiewicza.

Mariusz Trynkiewicz urodził się 10 kwietnia 1962 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 80. Trynkiewicz zamordował 4 chłopców, za co został skazany w 1989 roku na czterokrotną karę śmierci. Kara na "Szatanie z Piotrkowa" nie została jednak nigdy wykonana - w wyniku amnestii, zamieniono ją na karę 25 lat pozbawienia wolności. Kodeks karny nie przewidywał wówczas kary dożywocia.

Przebywał tam do września 2019 r. Następnie został skierowany do zakładu karnego w Sztumie za posiadanie pornografii dziecięcej. W sumie w ostatnich latach został skazany za to przestępstwo dwukrotnie. W lipcu w 2015 r. za posiadanie dziecięcej pornografii i trafił za kratki na kolejne 5,5 roku. W 2021 r. ponownie został skazany za posiadanie dziecięcej pornografii - tym razem usłyszał wyrok sześciu lat pozbawienia wolności.