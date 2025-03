Człowiek Trumpa ujawnił plany wobec Rosji. Jest reakcja Sikorskiego

Podczas konferencji w Waszyngtonie, zorganizowanej przez Council on Foreign Relations, Keith Kellogg przedstawił nową strategię USA wobec konfliktu na Ukrainie. Jak zaznaczył, administracja Trumpa dąży do zakończenia walk poprzez reset stosunków z Rosją.

- W podejściu prezydenta Trumpa do tej wojny istnieje również szersza strategia, która opiera się na uświadomieniu sobie, że Stany Zjednoczone muszą zresetować stosunki z Rosją - oświadczył Kellogg podczas konferencji w Waszyngtonie.

- Ukraińcy sami to na siebie ściągnęli - stwierdził, odnosząc się do przerwy we wsparciu wojskowym. Dyplomata zaznaczył, że przerwa jest tymczasowa, a Ukraina musi przedstawić swoje warunki zakończenia konfliktu.