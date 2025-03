Problemu Dreamlinera LOT‑u. Wszystko przez eksplozję rakiety Muska

Był to ósmy próbny lot rakiety. SpaceX po dochodzeniu w sprawie utraty Starshipa we wczesnej fazie siódmego lotu, wprowadziło zmiany sprzętowe i operacyjne. "Dzisiejszy lot pomoże nam poprawić niezawodność Starshipa. W porozumieniu z Federalną Administracją Lotnictwa przeprowadzimy dokładne dochodzenie i wdrożymy działania naprawcze, aby usprawnić przyszłe testy" - zapowiada firma.

Starship to dwustopniowa rakieta, mierząca ponad 120 metrów. Jej pierwszy stopień to booster Super Heavy, a drugi to statek kosmiczny Starship. Rakieta ma wynosić największe ładunki na orbitę i jest kluczowym elementem misji Artemis, które mają ponownie zabrać ludzi na Księżyc.