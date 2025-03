Krwawe starcia w Syrii. Ponad tysiąc ofiar

W syryjskiej Latakii od czwartku zginęło ponad tysiąc osób w wyniku starć między alawitami a siłami rządowymi. Ponad 700 ofiar to cywile, należący do mniejszościowej grupy religijnej alawitów, do której należał obalony w grudniu Baszar al-Asad. Część z nich uciekła z Syrii, część schroniła się w rosyjskiej bazie w Humajmim.