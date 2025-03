Wraca deszcz i śnieg. Zimno nie powiedziało ostatniego słowa

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 2°C na północnym zachodzie, około 6°C w centrum do 10°C na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna to od 4°C nad morzem, około 12°C w centrum do 16°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na południu porywisty, lokalnie na Podkarpaciu w porywach do 55 km/h, na ogół zachodni i południowo-zachodni, jedynie nad morzem północno-wschodni.