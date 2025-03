Spięcie między Sikorskim, Muskiem i Rubio. Lawina komentarzy

W niedzielnym wpisie szef dyplomacji USA zarzucił Sikorskiemu że "zmyśla". "Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka. I powiedz dziękuję, bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz u granic z Polską " - napisał Marco Rubio na portalu X.

Była to odpowiedź na wcześniejszy wpis Sikorskiego skierowany do Elona Muska, właściciela SpaceX (firmy odpowiadającej za Starlink) i doradcy prezydenta Donalda Trumpa, w którym miliarder stwierdził, że "cały front zapadłby się" gdyby odłączył Ukraińcom dostęp do systemu łączności satelitarnej.