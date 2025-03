Mieszkańcy Wrocławia wyszli na ulice. Chcą odwołać prezydenta Sutryka

"Putin chce zamordować Zełenskiego". Biernacki wymienia też inne cele

Co dalej z Sutrykiem. Waży się kwestia referendum

W niedzielę we wrocławskim Rynku Stowarzyszenie SOS Wrocław zorganizowało demonstrację pod hasłem "Sutryk OUT". Jak podaje "Gazeta Wrocławska", na plakatach podczas manifestacji pojawiły się takie hasła jak: "Sutryk out" czy "Kot może zostać", co nawiązuje do kota, którego przygarnął prezydent Wrocławia i z którego zrobił sobie maskotkę. Wykorzystuje go do ocieplania wizerunku w mediach społecznościowych.