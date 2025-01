Chcą obalić Sutryka. Zbierają podpisy. Ostra reakcja

Podczas rozmowy z dziennikarzami prezydent Wrocławia zaznaczył, że jego priorytetem jest praca dla miasta i kontakt z mieszkańcami. - Nie zajmuję się tego typu hucpą i pseudopolityką w wydaniu pana (Piotra) Uhlego et consortes, my zajmujemy się po prostu miastem - powiedział Sutryk.

W zbiórkę podpisów zaangażowani są m.in. trzej radni z opozycyjnego klubu "Naprawmy Przyszłość" oraz przedstawiciele kilkunastu stowarzyszeń i grup nieformalnych. Sutryk ocenił, że "są to samozwańczy liderzy, którzy twierdzą, że za nimi stoją jakieś duże środowiska, grupy obywatelskie".

Sutryk wyraził przekonanie, że organizacja referendum to strata pieniędzy i czasu dla Wrocławia i jego mieszkańców. Podkreślił, że nie wierzy w oddolność tej inicjatywy, sugerując, że "proces zbierania podpisów to nie jest jakiś proces, który może się toczyć, że tak powiem, jakoś podprogowo".

Prezydent Wrocławia przytoczył przykład mężczyzny, który był obecny na konferencji dotyczącej referendum, a który w ubiegłym roku wysłał do miasta prawie 250 zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej. W zapytaniach tych pojawiała się m.in. sparafrazowana łacińska sentencja "ceterum censeo Jacek Sutryk esse delendam", co oznacza "A poza tym sądzę, że Jacka Sutryka należy zniszczyć".