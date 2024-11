Dymisja Sutryka. PiS zawiedziony głosowaniem

Radny Koalicji Obywatelskiej, Robert Suligowski, mimo wcześniejszej krytyki prezydenta, głosował przeciwko uchwale. - Nigdy nie zagłosuję za politycznym apelem Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie mam pamięci złotej rybki , dobrze pamiętam ostatnich osiem lat. Jeśli mamy szukać rozwiązań dla Wrocławia, to powinny być ono szukane po demokratycznej stronie sceny politycznej. Wykluczam jakąkolwiek kolaborację z PiS - powiedział PAP Suligowski.

Prezydent Sutryk określił inicjatywę PiS jako polityczną, podkreślając, że liczy na szybkie wyjaśnienie sprawy Collegium Humanum. - PiS to jest chyba ostatnie środowisko polityczne, które ma moralne prawo do czegokolwiek - ocenił Sutryk.

- Trzeba się oczyścić z tych zarzutów. To się zdarza w życiu publicznym. Już o tym też wielokrotnie z państwem rozmawiałem. Te rzeczy są absurdalne i mam nadzieję, że dowiemy się, jaka jest prawda - powiedział Sutryk.

Projekt uchwały został zgłoszony po terminie, co było powodem decyzji o nieumieszczeniu go w porządku obrad. Kasztelowicz zapowiedział, że wniosek pojawi się na kolejnej sesji. Jeśli uchwała nie zostanie przegłosowana, PiS planuje dążyć do organizacji referendum w sprawie odwołania prezydenta.