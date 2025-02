Bezprecedensowy wzrost agresji. Presja migracyjna nie ustaje

Generał Maciej Klisz, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, w rozmowie z Polskim Radiem 24 podkreślił, że presja migracyjna na granicy z Białorusią jest nadal bardzo wysoka. Mimo dwucyfrowych mrozów na Podlasiu, liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy wzrosła o 17 proc. w porównaniu do 2023 r.

Generał Klisz zaznaczył, że wzmożona migracja zbiega się z niedawnymi wyborami prezydenckimi na Białorusi, które ponownie wygrał Alaksandr Łukaszenka. - To pokazuje, że to wszystko jest inspirowane politycznie - stwierdził wojskowy. Dodał, że sytuacja na granicy to efekt połączenia zorganizowanej przestępczości, polityki i działań hybrydowych.