Wróci kontrola na granicach? "W pierwszym dniu mojej kadencji"

"Jeżeli zostanę wybrany na Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, w pierwszym dniu mojej kadencji polecę Federalnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, na mocy uprawnień Kanclerza Federalnego do wydawania dyrektyw, aby na stałe kontrolował granice Niemiec ze wszystkimi naszymi sąsiadami, aby odrzucić wszelkie próby nielegalnego wjazdu" - napisał Merz na platformie X.

- Miarka się przebrała - powiedział lider CDU w Berlinie. - Stoimy przed ruiną błędnej polityki azylowej i imigracyjnej, prowadzonej w Niemczech od dziesięciu lat - podkreślił, dodając, że nie zamierza dopuścić do tego, żeby takie akty przemocy "stały się nową normą".

Merz zapowiedział powstrzymywanie wszelkich prób nielegalnego wyjazdu, również osób z prawem do ochrony . - Zasady azylowe UE są wyraźnie dysfunkcyjne. Niemcy muszą zatem skorzystać z prawa do priorytetu prawa krajowego - stwierdził lider CDU.

Merz żąda, aby policja federalna, która regularnie zatrzymuje osoby zobowiązane do opuszczenia kraju na granicach, dworcach i lotniskach, miała prawo do występowania o nakazy aresztowania. Jeśli osoby zobowiązane do opuszczenia kraju zostaną zatrzymane, nie powinny być wypuszczane na wolność, lecz umieszczane w areszcie deportacyjnym i jak najszybciej deportowane.