Atak nożownika w Aschaffenburgu: Afgańczyk miał być deportowany

28-letni Enamullah O. z Afganistanu, który przybył do Niemiec w listopadzie 2022 r., zaatakował nożem grupę przedszkolną w parku w Aschaffenburgu, zabijając dwie osoby. Od grudnia 2024 r. był zobowiązany do opuszczenia kraju, jednak do tego nie doszło.

Gazeta "Bild" dotarła do świadka przemocy, której dopuścił się mężczyzna, a do której doszło w sierpniu 2024 r. 23-letni Ukrainiec zdradził, że O. znęcał się nad kobietą, o czym ten poinformował policję.

Ponadto od grudnia 2024 roku był zobowiązany do opuszczenia kraju - przekazały bawarskie władze. Pod koniec ubiegłego roku przekazał władzom imigracyjnym chęć dobrowolnego powrotu do Afganistanu. Ponieważ jego postępowanie azylowe zostało przerwane 11 grudnia, mężczyzna został zobowiązany do opuszczenia RFN, co ostatecznie się nie stało - przekazał szef bawarskiego MSW Joachim Herrmann.