Gorąco między USA a Kanadą. 2 tematy, Trump na linii z premierem Kanady

W czwartek "The Financial Times" donosił, że Stany Zjednoczone nie chcą, by w deklaracji krajów G7, upamiętniającej trzecią rocznicę napaści Rosji na Ukrainę, znalazło się określenie Rosji jako agresora. W skład G7 wchodzą Kanada, Francja, Japonia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania oraz USA, a także Unia Europejska.