Ostatnie pożegnanie Mariana Turskiego. "Jego słowa brzmiały jak dzwon"

Trzaskowski ocenił, że śmierć Turskiego to "dla nas niepowetowana strata". - Opuścił nas jeden z ostatnich świadków Zagłady. Będziemy pamiętali zawsze jego mądrość, gotowość na dialog, jego podejście do życia - podkreślił Trzaskowski.

Jak mówił prezydent Warszawy, Turski "przez dziesięciolecia wskazywał nam, co jest najważniejsze, uczył, jak być dobrym człowiekiem, mówił o potrzebie wrażliwości, życzliwości, solidarności. To było to pokolenie, które przypominało nam, co jest najważniejsze".