"Trudno uwierzyć". Muzeum POLIN żegna Mariana Turskiego

Był nie tylko świadkiem historii, ale także jej aktywnym uczestnikiem, co podkreślił dyrektor Muzeum POLIN, Zygmunt Stępiński.

"Znałem Go osobiście od 5 dekad. Nie zawsze staliśmy po jednej stronie politycznej barykady. Ale Marian należał do grona tych, o których po latach można mówić za Bartoszewskim (przyjaźnili się, oczywiście) – 'zachowywał się przyzwoicie'. Sam żałował niektórych swoich wyborów, najbardziej pewnie młodzieńczej ślepej wiary w komunizm, lewicowcem pozostał jednak do końca swoich dni" - napisał na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jego dyrektor.