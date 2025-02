Tragedia w Wejherowie. Matka zaatakowała córkę tłuczkiem

W sobotę, 15 lutego, na Osiedlu Sikorskiego w Wejherowie 47-letnia kobieta zaatakowała swoją 8-letnią córkę drewnianym tłuczkiem kuchennym. Policja, która przybyła na miejsce, wezwała pogotowie ratunkowe. Dziewczynka została przewieziona do szpitala, gdzie przebywała na kilkudniowej obserwacji.

Lokalne media zainteresowały się sprawą po otrzymaniu wiadomości od jednej z mieszkanek Wejherowa. "Matka pobiła tłuczkiem do mięsa swoją 8-letnią córkę. Dziewczynka została zabrana karetką do szpitala, a matkę w kajdankach zabrała policja. Niestety, będąc jej sąsiadką kilka lat, niejednokrotnie słyszałam krzyki wobec dzieci, wyzwiska, w związku z czym, gdy jeszcze mieszkałam obok, zgłaszałam zaniedbania i przemoc wobec dzieci do MOPS-u" - przekazała kobieta.