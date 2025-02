Niezwykłe odkrycie na placu budowy w Warszawie. Wezwano saperów

Podczas prac ziemnych na placu budowy przy ulicy Stalowej 43 na Pradze-Północ w Warszawie, koparka odsłoniła przerdzewiałe granaty i kilkadziesiąt nabojów do karabinu maszynowego . Znalezisko pochodzi z czasów drugiej wojny światowej.

Robotnicy, którzy w wykopie wypatrzyli ten wojenny arsenał, wezwali na pomoc straż miejską. Funkcjonariusze ogrodzili teren, gdzie znajdowały się pozostałości po dawnych walkach . Saperzy, którzy jako następni przystąpili do specjalistycznych prac, zneutralizowali niebezpieczne odkrycie.

Arsenał z ulicy Stalowej to kolejny dowód na to, że warszawska ziemia wciąż skrywa ślady przeszłości. To nie pierwszy przypadek odkrycia na budowie wojennych pamiątek.