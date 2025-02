Białoruś proponuje Polsce układ. Chodzi o inspekcje wojskowe

- Powiadomiliśmy naszych sąsiadów za pośrednictwem sieci komunikacyjnej OBWE, że jesteśmy gotowi do przeprowadzenia działań w ramach regionalnych środków budowy zaufania i bezpieczeństwa zgodnie z Dokumentem Wiedeńskim - przekazał Rewienko, cytowany przez agencję Biełta.

Zero prób przekroczeń granicy z Białorusią. Czy służby Łukaszenki zamykają ten szlak?

Dodał, że Polska musi podejść do tej propozycji z rozwagą, ponieważ zarówno otwartość na takie działania, jak i ich odrzucenie mogą wpłynąć na relacje dwustronne.

- Jeśli nasz zachodni sąsiad jest gotowy na te wydarzenia, to będziemy rozumieć, że polityka ta jest pokojowa i ukierunkowana na szukanie kompromisów oraz dialogu - stwierdził Rewienko. - Jeśli Rzeczpospolita Polska odrzuci lub zignoruje to wydarzenie, to będziemy mieli inne zdanie na temat jej polityki - dodał, zaznaczając, że wyniki te wpłyną na dalsze białoruskie decyzje, w tym te o charakterze wojskowym.