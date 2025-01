Zero prób przekroczeń granicy z Białorusią. Czy służby Łukaszenki zamykają ten szlak?

13 stycznia na granicy Białorusią nie odnotowano prób nielegalnego przedostania się do Polski. 9 stycznia było podobnie. 8 stycznia były tylko trzy próby, a 7 stycznia 9 prób - podała Straż Graniczna. Polskie służby coraz częściej informują, że spada liczba incydentów związanych z presją migracyjną, wywołaną przez reżim Alaksandra Łukaszenki.

- Z zachodnich obwodów Białorusi usunięto większość nielegalnych migrantów, którzy wcześniej przebywali w pobliżu granicy białorusko-polskiej. Według naszych źródeł operacja ma związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi - przekazał WP Aleksandr Azarau , jeden z założycieli organizacji BYPOL. Należą do niej byli funkcjonariusze białoruskich służb, mieszkający już w Polsce i tworzący tu opozycję dla reżimu Łukaszenki.

Według tych nieoficjalnych danych nieokreślona liczba migrantów, którzy planowali wcześniej przejście polskiej granicy, została cofnięta do Rosji. - Nie wiemy, kiedy ci ludzie wrócą pod granicę. Należy zakładać, że to nie koniec kryzysu - podsumowuje przedstawiciel BYPOL-u.

Jak informowaliśmy wcześniej, 26 stycznia na Białorusi odbędą się wybory prezydenckie . Według opozycji, służby reżimu otrzymały polecenie podjęcia wszelkich możliwych działań, aby zapobiec protestom w kraju. W kraju doszło do prewencyjnych zatrzymań obywateli, którzy mogą być przeciwnikami Łukaszenki.

Spadek liczby incydentów na granicy potwierdza płk. Kamil Dołęzka, rzecznik prasowy operacji Bezpieczne Podlasie. - Rzeczywiście od początku stycznia widzimy dni, kiedy nie ma prób przejść - powiedział WP. Dodajmy, że wojsko zlicza incydenty inaczej niż SG. Dla straży już podejście pod barierę (wychwycone na monitoringu) jest próbą wejścia na teren kraju. Dla wojskowych incydent to wejście bezpośrednie na zaporę.

- Spadek aktywności tłumaczymy tym, że graniczna bariera po wzmocnieniu konstrukcji stała się niezwykle trudna do pokonania. Wyeliminowano sposób z rozginania przęseł lewarkiem. Próbują przecinać przęsła, ale to powoduje hałas i naszą reakcję. Z kolei próba przejścia górą to skok z dużej wysokości i prawdopodobna kontuzja nóg - dodaje płk Dołęzka.