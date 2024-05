Incydent na granicy. Lewarek za 50 zł otwiera zaporę wartą ponad miliard

- Jeśli doszło do nielegalnego przekroczenia granicy, to zarejestrowane jest to na barierze elektronicznej. I jeśli osoby nie zostały zatrzymane bezpośrednio przy zaporze, to stało się to później, w wyniku podjętych natychmiastowych działań przez polskie służby dalej od zapory. Na nagraniu z kamer zamontowanych przy granicy może być widać, że osoby wracają na Białoruś na widok polskich patroli - dodaje.