Śmierć Barbary Skrzypek. Kaczyński o "stuprocentowych argumentach"

- Druga sprawa to mnóstwo konkretnych zastrzeżeń odnoszących się do odmowy udziału pełnomocnika - być może napięcie związane z tym przesłuchaniem byłoby dużo mniejsze - powiedział dalej Kaczyński, wspominając też o tym, "jak jest skonstruowany protokół".

- Krótko mówiąc, z punktu widzenia prawa to wszystko, co się działo w trakcie tego przesłuchania, było nielegalne - nawet gdyby przyjąć, że prokuratura jest legalna - oznajmił Kaczyński.

Jak dalej mówił prezes PiS, "największe autorytety medyczne w dziedzinie kardiologii w skali globalnej są jednomyślne co do tego, że ostry stres może wywołać zawał". - I nawet gdyby przyjąć, że w momencie, gdy to wszystko następowało, Barbara Skrzypek miała zdrowe serce, to jednak to nie wyklucza, że ten zawał mógł w tej sytuacji nastąpić - twierdził prezes PiS.