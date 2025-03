Oburzenie po pogrzebie Barbary Skrzypek. "Przecież tam była rodzina"

- Co widzę w jednej z tych relacji? Antoni Macierewicz, który w relacji z pogrzebu mówi o tym, że musimy głosować na Karola Nawrockiego. No to przepraszam, ta fałsz, ta obłuda, to wykorzystywanie, nawet takiej chwili. Przecież tam była rodzina. My nie możemy dawać akceptacji na takie sytuacje, Musimy powiedzieć, że tego po prostu nie akceptujemy - powiedział senator Koalicji Obywatelskiej.