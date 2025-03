Prezes raz odwiedził panią Basię. "Zablokowali całą ulicę"

- Papież umrze i nie będzie takiego zainteresowania, jakie jest teraz u nas. Dla nas to szok, po prostu szok. Nic nie wskazywało na to, że jej zabraknie - mówią Wirtualnej Polsce znajomi i sąsiedzi i znajomi Barbary Skrzypek.

Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, zmarła nagle 15 marca 2025 roku, trzy dni po przesłuchaniu w prokuraturze ws. afery tzw. "dwóch wież".

66-latka była jedną z najbardziej tajemniczych postaci polskiej polityki, czuwała nad działaniami Prawa i Sprawiedliwości oraz pełniła kluczową rolę w strukturach Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego.

Po jej śmierci pojawiło się wiele pytań oraz rozpętała się burza polityczna. PiS już ogłosiło panią Basię "pierwszą ofiarą reżimu Tuska". Politycy i zwolennicy Koalicji Obywatelskiej wskazują z kolei, że rozpoczął się taniec na grobie, a zarzuty w ich kierunku są nieprawdziwe i nieprzyzwoite.

Pogrzeb Barbary Skrzypek odbędzie się sobotę. Kobieta pochodzi z Gorlic, rodzina postanowiła ją tam pochować. Jak podawały media, w Gorlicach mieszka wciąż matka pani Basi. W miejscowości pamięta ją jednak niewiele osób. Wyjechała z miasta po maturze. W sobotę do tej niewielkiej miejscowości przyjedzie cały PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele.

Barbarę Skrzypek ma pożegnać też Andrzej Duda. Prezydent bardzo dobrze znał się z panią Basią, wspomniał o tym ostatnio sam prezes Kaczyński, dziękując prezydentowi za interwencję ws. pani Basi. Kilka dni temu Andrzej Duda zaapelował do premiera Tuska o dokładne wyjaśnienie okoliczności śmierci kobiety.

Wirtualna Polska dotarła również do sąsiadów Barbary Skrzypek. Jak wieloletnią współpracownicę prezesa PiS wspominają mieszkańcy bloku na warszawskim Wilanowie. Barbara Skrzypek wraz z mężem mieszkała tam od lat 90. Większość dobrze kojarzy małżeństwo.

Wieżowiec, gdzie mieszkała Barbara Skrzypek © Wirtualna Polska

Obecnie okolica, w której mieszkali Skrzypkowie lata świetności ma za sobą, ale nadal jest to miejsce przyjazne i wygodne do życia. W pobliskich sklepach wszyscy dobrze kojarzą panią Basię.

Sąsiedzi Barbary Skrzypek: dla nas to szok

- Przed przesłuchaniem chciała kupić czarne spodnie. Jeszcze się śmiałyśmy, że te, które wybrała były w komplecie z panterką i poszła szukać innych. Widziałam ją wtedy ostatni raz. Moim zdaniem bardzo dobrze się czuła. Dla mnie to jest szok - mówi sąsiadka i znajoma pani Basi.

- Pani Basia zbierała dla mnie naklejki z Biedronki - słyszymy © Wirtualna Polska

- Wiedziałam kim jest, bo sama pracowałam w Urzędzie Rady Ministrów. Bliżej poznałyśmy dużo później, jak kiedyś z kościoła szłam do Biedronki przy Nałęczowskiej. Zaczęłyśmy rozmowę i tak wyszło. Później nawet zbierała dla moich wnuczków naklejki na pluszaki. Normalna, przesympatyczna kobitka. Na pierwszy rzut oka nigdy w życiu by pan nie powiedział, że to taka persona. Jak usłyszałam w radiu, że Barbara Skrzypek nie żyje, to myślałam, że to zbieżność nazwisk. Dla mnie to jest niewiarygodne, bo ona była okazem zdrowia. Ale może maskowała jakąś chorobę - przyznaje.

- O tym, że może mieć problemy ze zdrowiem, wspominał kiedyś jej mąż. Ja jego bardziej znałam, bo jak mieli jeszcze pieska, to często z nim wychodził. Spotykaliśmy się na spacerach. Kiedyś go zapytałam, panie Jurku, dawno nie widziałam pana żony, a on tłumaczył, że nie wychodzi, bo się źle czuje - usłyszeliśmy od innej sąsiadki, pani Haliny Wołoszyn.

- To była kobieta z klasą - mówi Halina Wołoszyn © Wirtualna Polska

- Naprawdę zaskoczyła mnie wiadomość o jej śmierci, tym bardziej, że ja jestem starszy od niej. To była bardzo przemiła, empatyczna kobieta. Z klasą. Uwielbiała mojego psa, ona sama miała kiedyś psa Kufla. Poznaliśmy się, bo syn jej kierowcy pływał z moim synem. Nie widziałem, żeby ją tu politycy odwiedzali. Raz, kilka lat temu przyjechał Jarosław Kaczyński. Pamiętam to do tej pory, bo zablokowali ulice, korek się zrobił i nie mogłem przejechać - wspomina w rozmowie z WP kolejny sąsiad, Wojciech Stelmach.

- Jesteśmy w szoku - przyznaje Wojciech Stelnach © Wirtualna Polska

Osoby, z którymi rozmawialiśmy, nie chciały komentować spekulacji wokół śmierci Barbary Skrzypek. Jak przyznają, zapamiętają ją jako wesołą, ciepłą osobę i nie chcą wdawać się w polityczne spory. Przyznają jednocześnie, że kobieta niewiele mówiła o swojej pracy.

O tym, czym się zajmowała, można przeczytać za to w zeznaniach, które po jej śmierci ujawniła prokuratura. Z kilkugodzinnego przesłuchania powstał dziewięciostronicowy protokół.

- Jako dyrektor biura prezydialnego prowadziłam kalendarz spotkań szefa partii. Inne spotkania prezesa wkomponowywałam w ten grafik. Pilnowałam czasu spotkań, mając na uwadze pewną hierarchizację spotkań i ich ważności. Jeśli wchodził gość, pan prezes zapraszał go do gabinetu. Regułą było, że po chwili ja wchodziłam zapytać, czy gość życzy sobie kawy lub herbaty i na tym moja rola się kończyła - zeznała.

Kulisy z Nowogrodzkiej ujawnił też sam Jarosław Kaczyński. Polityk przywołał czasy tuż po wygranych przez kandydata Prawa i Sprawiedliwości wyborach prezydenckich w 2015 roku.

- (Andrzej Duda - red.) był jeszcze prezydentem elektem, może jeszcze przez chwilę, kiedy był już po zaprzysiężeniu, przychodził na Nowogrodzką. Zwykle dowiadywałem się, że prezydent z Barbarą, świętej pamięci Barbarą, palą sobie w kuchni papierosy i rozmawiają - mówi ze wzruszeniem Jarosław Kaczyński.

- Pani Basia zawsze była też łącznikiem pomiędzy prezesem. Ona wiedziała wszystko i przekazywała to, o co ją prezes prosił. Bardzo miła, sympatyczna kobieta - twierdzi warszawski poseł PiS, który jak większość partii w sobotę wybiera się do Gorlic.

Sprawą śmierci Barbary Skrzypek zajmuje się Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Policja, jeszcze przed wszczęciem śledztwa, przesłuchała najbliższych członków rodziny, tj. męża i syna zmarłej, a w toku postępowania prokurator przesłuchał lekarza, który stwierdził jej zgon. Jak dowiedziała się WP, funkcjonariusze policji odwiedzili też blok zmarłej i rozpytywali o nią sąsiadów.

Mateusz Dolak, dziennikarz Wirtualnej Polski