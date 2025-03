Kontrowersje wokół przesłuchania Barbary Skrzypek. Bodnar komentuje

Bodnar mówił, że to " przykre, że okoliczności tej śmierci łączone są z postępowaniem prokuratury " i podkreślił, że nie ma dowodów na to, by przesłuchanie miało wpływ na śmierć Skrzypek.

Bodnar odniósł się także do demonstracji polityków PiS przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie, gdzie padały obraźliwe słowa pod adresem prokurator Wrzosek . - Uważam, że poseł do Parlamentu Europejskiego nie tylko reprezentuje siebie, ale reprezentuje nas wszystkich i powinien zachowywać się zgodnie z pewnymi podstawowymi normami etycznymi - powiedział Bodnar, odnosząc się do wypowiedzi europosła Jacka Ozdoby.

Bodnar przypomniał, że skierował pismo do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli, wzywając do wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec Ozdoby. - Nie jestem pewien, czy to jest sprawa na postępowanie karne, no bo to jest trochę tak, że my, z co drugą sprawą staramy się iść do prokuratury - dodał Bodnar.