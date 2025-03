"Ja ją pchnę". Operator TVP zarejestrował rozmowę polityków PiS

TVP ujawniła nagranie, które operator zarejestrował tuż przed rozpoczęciem poniedziałkowej demonstracji przed prokuraturą. Słychać na nim rozmowę polityków PiS. - Z kontekstu wynikało, że to dotyczyło prokurator Wrzosek - wyjaśniła w programie "Bez trybu" Justyna Dobrosz-Oracz.

- Ja ją pchnę, bo co ty. Niech spiep*** - mówi Jacek Ozdoba. W odpowiedzi Marek Suski radzi koledze: ale delikatnie. - Niech ona w ogóle nie wychodzi - dodaje Ozdoba.

- To jest bezczelne babsko - kontynuuje Ozdoba. - To pokazuje, że to jest socjopatka - stwierdził Jan Kanthak. - W naszych czasach żaden z prokuratorów nie odważyłby się przy takich emocjach pokazywać - dodaje. - Ale ona jest psychiczna - odpowiada mu Ozdoba.