Zeznania Barbary Skrzypek. Eksperci komentują, co zawiera protokół

Barbara Skrzypek była przesłuchiwana 12 marca w charakterze świadka w sprawie spółki Srebrna i tzw. dwóch wież. Trzy dni później zmarła. Z uwagi na zainteresowanie opinii publicznej sprawą, Prokuratura Okręgowa w Warszawie zdecydowała się na publikację protokołu przesłuchania Barbary Skrzypek. To wywołało dalszą dyskusję .

Przesłuchanie Barbary Skrzypek nie było rejestrowane, a jej zeznania osobiście zapisywała prok. Ewa Wrzosek. Jak czytamy, w wielu sprawach w prokuraturze jest to standard, ale nie w ważnych śledztwach.

- Do dłuższych przesłuchań, w większych sprawach, zwłaszcza gdy nie są nagrywane, biorę asystenta. Wtedy mogę się skupić na przesłuchaniu, a nie na protokole. Dzięki temu jest sprawniej i rzetelniej - mówi portalowi jeden z prokuratorów, który chce pozostać anonimowy.

- Z zeznań świadka wynika, co nie budzi najmniejszych wątpliwości, że pełnomocnictwa zostały przekazane i to w sposób formalny - ocenił jeden z rozmówców "BI".

Wskazała, że nie pamięta, czy jako udziałowiec spółki Srebrna była informowana o terminach i porządku obrad walnych zgromadzeń. Zeznała też, że kiedy była pilna sprawa, to zgromadzenia wspólników były zwoływane ustnie.

Roman Giertych przekazał w serwisie X, że na podstawie zeznań Barbary Skrzypek złożył wniosek o przesłuchanie Michała Krupińskiego. Wyjaśnił, że zyskał potwierdzenie, że ówczesny prezes banku Pekao SA spotykał się z prezesem PiS, a potem przekonał komitet kredytowy do finansowania inwestycji w dwie wieże.

"Ja pamiętam, że było spotkanie z (..), na którym byli pan (...) i przedstawiciele kancelarii prawnej. Być może to były dwa takie spotkania. Ja kojarzę (...) On bywał na spotkaniach u pana prezesa, wg mnie on zajmował się sprawami ekonomicznymi i gospodarczymi i na ten temat rozmawiali" - opisywała przesłuchiwana.