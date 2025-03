Kłótnia Kaczyńskiego z dziennikarzem. "Pan uprawia propagandę"

Jakub Sobieniowski z TVN24 zapytał Jarosława Kaczyńskiego, czy "nie czuł się zażenowany", widząc zamaskowanego Karola Nawrockiego wychwalającego samego siebie. To nawiązanie do doniesień Onetu, który podał, że Karol Nawrocki posługiwał się pseudonimem literackim "Tadeusz Batyr" i pod tą postacią występował publicznie z zakrytą twarzą i zmienionym głosem.

- Jeżeli chodzi o kampanię Karola Nawrockiego, no to bardzo konsekwentnie realizuje to wszystko, co jest zaplanowane - przekonywał Kaczyński.