Izrael atakuje. Ogłosił "precyzyjną" operację lądową

Decyzja o rozpoczęciu działań lądowych nastąpiła po wznowieniu ataków na Strefę Gazy, które do tej pory były prowadzone z powietrza i morza.

Telewizja Al-Dżazira poinformowała, że izraelscy żołnierze zablokowali trasę Salaha al-Dina, jedną z głównych dróg w Strefie Gazy. Izraelska armia wydała również nakazy ewakuacji dla cywilów w obszarach przylegających do strefy buforowej, co media uznały za przygotowanie do działań lądowych.