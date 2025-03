Stado jeleni na drodze. Niezwykłe nagranie z Ząbrowa

Wiosna to czas, kiedy jelenie zrzucają poroże. Niektórzy ludzie próbują przyspieszyć ten proces, płosząc zwierzęta, co może prowadzić do tragicznych skutków . Przykładem jest zdarzenie sprzed kilku lat, kiedy to 15 jeleni zginęło, wpadając w przeręble na jeziorze w miejscowości Ścienne.

Poroże to twardy, kostny twór, który samce jeleniowatych noszą, by demonstrować swoje możliwości reprodukcyjne i walczyć z rywalami. Po okresie godów poroże przestaje być potrzebne i jest zrzucane. Pozbywanie się poroża i jego odrastanie to coroczny proces. Jeśli ktoś znajdzie poroże w lesie, może je zabrać do domu, wykorzystując do celów dekoracyjnych lub w rękodziele.