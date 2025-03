Wrzosek pyta Ozdobę, czy chciał ją pobić. Poseł się tłumaczy

- Ja ją pchnę, bo co ty. Niech spiep*** - mówi Jacek Ozdoba. W odpowiedzi Marek Suski radzi koledze: - Nie no, ale delikatnie. Żeby wiesz się nie przewróciła. - Ja wiem, ale ona niech w ogóle nie wychodzi. Bo ona specjalnie może - dodaje Ozdoba.

Po publikacji nagrania, prokurator Ewa Wrzosek zwróciła się do posła Ozdoby w serwisie X z pytaniem, czy chciał ją pobić .

"Prokurator, która porównuje polityków PiS do "leśnych band" po 1945 roku i mówi, że trzeba się z nimi rozprawić, jest zdolna do wszystkiego. Dziennikarze ocenili wyjście Wrzosek przed prokuraturę jako jej prowokację " - tłumaczy się z ujawnionego materiału poseł Jacek Ozdoba.

"Po tym, co się stało po przesłuchaniu pani Basi Skrzypek, a także po psychopatycznym podejściu Wrzosek do Prawa i Sprawiedliwości, braliśmy pod uwagę możliwość fizycznych prowokacji wobec Prezesa Kaczyńskiego. Byłem więc gotów stanąć w jego obronie. I o tym mówiłem. Tak samo jak kiedyś uniemożliwiłem to panu Szczurkowi" - dodał Jacek Ozdoba.