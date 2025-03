Protokół przesłuchania Barbary Skrzypek. "Brak nieprawidłowości" i "klęska wizerunkowa prokuratury"

- Na dodatek tej starszej pani odmówiono udziału w przesłuchaniu jej pełnomocnika i zostawiono ją sam na sam z prokuratorem i dwoma adwokatami pokrzywdzonego, a na koniec nie mogła sama odczytać protokołu z powodu sygnalizowanych wcześniej problemów z widzeniem. Na dodatek czynności nie nagrano, więc w sumie nie wiadomo, co się tak naprawdę w trakcie przesłuchania wydarzyło. Zgodnie zaś z anglosaską zasadą "Justice must not only be done, but must also be seen to be done", sprawiedliwość nie tylko musi być czyniona, ale ona musi być widziana jako czyniona. A w tym konkretnym wypadku, niestety, nie widać, jak ta sprawiedliwość była Barbarze Skrzypek czyniona - wyjaśnia.