Rekord na Malcie. Polacy opanowali wyspę

W 2024 r. Polacy zajęli czwarte miejsce wśród europejskich turystów na Malcie, z wynikiem ponad 264 tys. odwiedzających. Wzrost zainteresowania Maltą wśród Polaków jest znaczący, co potwierdza wzrost o 58 proc. w porównaniu z 2023 r. Maltańska Organizacja Turystyczna przewiduje, że do końca 2025 r. liczba polskich turystów może sięgnąć 300 tys.

Zwiększona liczba lotów, w tym nowe połączenia bezpośrednie z Maltą przez LOT oraz Port Lotniczy w Rzeszowie, ma przyczynić się do wzrostu liczby polskich turystów. Od kwietnia planowane jest 45 lotów miesięcznie, co ma ułatwić Polakom podróż na tę śródziemnomorską wyspę. - To dużo mówi o potencjale tego rynku - dodaje Attard, odnosząc się do danych ze stycznia 2025 r.