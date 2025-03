Zatrzymanie Ekrema Imamoglu, opozycyjnego burmistrza Stambułu, wywołało natychmiastową reakcję społeczeństwa. W Stambule, mimo czterodniowego zakazu zgromadzeń, tłumy zebrały się przed komisariatem policji oraz siedzibą władz miejskich. "Rząd do dymisji!" - skandowali protestujący, jak relacjonują serwisy Reuters i BBC. Lider CHP, Ozgur Ozel, podkreślił, że zatrzymanie to "próba zamachu stanu przeciwko woli narodu".

Protesty rozprzestrzeniły się na inne miasta, w tym Ankarę, Izmir i Adanę. Na Uniwersytecie Stambulskim studenci protestowali przeciwko zatrzymaniu burmistrza oraz unieważnieniu jego dyplomu. W Turcji wykształcenie wyższe jest wymagane do ubiegania się o prezydenturę. "Nadejdzie dzień, gdy partia AKP będzie pociągnięta do odpowiedzialności!" - skandowali zgromadzeni.

Imamoglu jest postrzegany jako główny rywal prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana , który rządzi Turcją od ponad 20 lat. Wybory prezydenckie zaplanowane są na 2028 rok, a obecny przywódca nie może ubiegać się o reelekcję. Jednak pojawiają się głosy, że władze mogą dążyć do zmiany konstytucji, aby umożliwić Erdoganowi dalsze rządy.

Na tle tych wydarzeń wartość liry spadła o 12 proc. do historycznego minimum, co dodatkowo zaostrza sytuację w kraju. "To próba zamachu stanu przeciwko woli narodu" - podkreślił Ozgur Ozel, lider CHP, w rozmowie z tłumem.