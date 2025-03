Tusk: zjednoczona Europa to koszmar dla Putina

Nawiązał też do decyzji Parlamentu Europejskiego, który przyjął zdecydowaną większością głosów (419 do 204) wspólny projekt rezolucji dotyczący wzmocnienia europejskiej obronności .Europosłowie PiS głosowali przeciw.

- Więc dzisiaj naprawdę zobaczymy, czy to była pomyłka, czy to była głupota, czy to była jakaś zapiekłość polityczna. Ale że przyszedł moment refleksji? Wtedy być może tę hańbę uda się im zmyć. Obserwujcie Państwo pilnie to głosowanie w parlamencie - dodał premier.