Zamieszanie wokół ważnej uchwały. Powtórzono głosowanie

Podczas głosowania nad uchwałą ws. bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej doszło do zamieszania. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski podczas głosowania użył zwrotu "wraz z przyjętymi poprawkami", a poprawek do uchwały nie było. W związku z tym doszło do reasumpcji głosowania. Zgorzelski przeprosił posłów za swój błąd.