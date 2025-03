Sejm przeciw wnioskowi Łukasza Mejzy

W sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej poseł Anity Kucharskiej Dziedzic odbyło się łącznie siedem głosowań . W żadnym Sejm nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności.

Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów podjął uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anity Kucharskiej Dziedzic.

Pod koniec listopada 2021 roku w Wirtualnej Polsce informowaliśmy, że firma Łukasza Mejzy obiecywała osobom nieuleczalnie chorym powrót do zdrowia . Cena wyjściowa leczenia w Meksyku wynosiła 80 tys. dolarów. Spółka byłego wiceministra miała się zajmować organizowaniem terapii "pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi". To metoda uznawana przez lekarzy w Polsce i na całym świecie za niesprawdzoną i niebezpieczną.

Nagła decyzja Mejzy ws. immunitetu. "Do zobaczenia w sądzie"

"W 2021 roku złożyłam doniesienia do prokuratury na posła Mejzę. Żadne z nich nie zakończyło się postawieniem zarzutów. Co więcej, śledztwo w sprawie dwóch nadal się toczy, bo Prokuratura od kilkunastu miesięcy albo próbuje przesłuchać uzdrowiciela z Meksyku, którym poseł kusił zrozpaczonych rodziców śmiertelnie chorych dzieci, albo próbuje porozumieć się z CBA w sprawie wyłudzeń" - pisała w 2023 roku na Twitterze posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

"Dzisiaj to ja mam być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Bo nie uwierzyłam, że Lubuskie może mieć swojego Bashoborę, który dokonuje cudów, jakich świat nie widział od dwóch tysięcy lat? Czy może dlatego, że wstawiłam się za odartymi z nadziei matkami chorych dzieci?" - dodała posłanka informując, że Łukasz Mejza chce ją pociągnąć do odpowiedzialności karnej.