Podejrzany Łukasz M. Poseł klubu PiS z prokuratorskimi zarzutami

Łukasz M. do Sejmu kandydował z listy PiS i jest członkiem klubu parlamentarnego tej partii. W przeciwieństwie do Adama Bielana, Kamila Bortniczuka i innych kolegów z Partii Republikańskiej - nie został przyjęty do PiS, gdy w grudniu 2023 r. doszło do połączenia obu formacji.