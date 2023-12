Poseł Mejza zapomniał o mieszkaniu. Dziennikarze znów wypomnieli mu błąd, wkracza prokuratura

W Wirtualnej Polsce opisywaliśmy też sprawę unijnych szkoleń, które organizowała inna firma Łukasza Mejzy - Future Wolves. Poseł zarobił na nich ok. miliona złotych. Urzędnicy z lubuskiego urzędu marszałkowskiego, którzy badali potem realizację programu, zakwestionowali wypłatę kilkuset tysięcy złotych, które dostała firma posła. W obu sprawach toczą się prokuratorskie śledztwa. Nie było to jednak przeszkodą, aby Mejza z listy PiS dostał się do Sejmu.