Mejza nie podał pensji w oświadczeniu majątkowym. Złożył korektę, gdy zaczęliśmy pytać rząd o sprawę

Co ważne: MSiT od kilku tygodni ukrywa dokładną kwotę wypłaconą byłemu wiceministrowi. Resort nie odpowiedział wprost na pytanie, jakie wynagrodzenie pobrał poseł - nie wyliczył środków, które trafiły na jego konto, choć właśnie o to pytaliśmy. Przez kolejne dni i tygodnie ministerstwo nie kwapiło się w ogóle, by odpowiadać na pytania o tę kwestię.