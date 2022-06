Wystarczyło kilka sekund. Nagranie kompromituje Scholza

Czy to typowe zachowanie dla kanclerza Niemiec? - Olaf Scholz, wedle relacji, często daje do zrozumienia swoim współpracownikom, że są nieprzygotowani czy nie dość oczytani. Do niektórych podchodzi w sposób protekcjonalny czy deprecjonujący. Jednocześnie sam, na co wskazują jego rozmówcy, nie do końca potrafi wyczuć ironię, jeśli jej ostrze skierowane jest w niego - mówi dr Kwiatkowska.