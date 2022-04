"Kanclerz niemocy". Olaf Scholz pod ogromną presją w Niemczech

Dr Marcin Zaborowski: Moim zdaniem tak. Kanclerz Niemiec nie dostarcza Ukrainie tego, co obiecał. Obiecał bardzo dużą zmianę w polityce obronnej Niemiec i zdecydowane wsparcie dla Ukrainy. To wsparcie dzieje się na poziomie humanitarnym dla uchodźców, co widać przy wjeździe do Niemiec, ale wsparcie militarne pozostawia wiele do życzenia. Polska, państwa bałtyckie, a nawet Francja wspierają Ukrainę w dużo większym stopniu. Do oczekiwanej, fundamentalnej zmiany w polityce niemieckiej po dwóch miesiącach od inwazji po prostu nie doszło.