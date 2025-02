Duda nie pomoże Nawrockiemu

W Pałacu Prezydenckim kandydatura Nawrockiego jest oceniana chłodno. Jak podaje gazeta, prezydent nie zamierza podróżować po kraju, by promować Nawrockiego, co było oczekiwane przez PiS. Nawrocki, mimo że wcześniej gościł w Pałacu Prezydenckim jako szef Instytutu Pamięci Narodowej, nie zyskał pełnego poparcia Dudy.

Bliscy współpracownicy prezydenta Dudy, cytowani przez "Rzeczpospolitą", podkreślają, że prezydent nie zamierza oficjalnie poprzeć żadnego kandydata w wyborach. Nawrocki nie może więc liczyć na wsparcie Dudy, co jest zaskoczeniem dla sztabu wyborczego kandydata.

-To nie jest silny kandydat. Popełnia szereg błędów, źle wypada podczas wystąpień publicznych, źle wypada podczas rozmów na żywo w niepisowskich mediach, brakuje mu wiedzy, uczy się wolno. Wypowiedź dotycząca aborcji obnażyła wszystkie słabości Nawrockiego. Trudno uwierzyć w jego zwycięstwo - cytuje jednego z współpracowników Dudy gazeta.

W następstwie braku poparcia z Kancelarii Prezydenta Nawrocki nie będzie mógł się promować w otoczeniu Donalda Trumpa. - Jeśli dojdzie do kwietniowej wizyty Donalda Trumpa w Polsce, to nie będzie to akcja promująca Karola Nawrockiego w otoczeniu prezydenta USA. Wizyty Trumpa nie będziemy ustawiać pod kampanię przedstawiciela PiS - mówi "Rzeczpospolitej" bliski współpracownik Dudy.